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21.07.2017 16:39

Введен в эксплуатацию корпус №6 квартала «Солнечный»

Введен в эксплуатацию корпус №6 квартала «Солнечный»
«Солнечный»

Получена разрешительная документация на ввод в эксплуатацию дома №6 в жилом квартале «Солнечный».

Построено 180 квартир, общая площадь которых составила 9 161,8 кв. метров. Как и в остальных домах «Солнечного», все они будут передаваться дольщикам с чистовой отделкой. В холлах первого этажа выполнена декоративная облицовка керамогранитом, в местах общего пользования установлены бесшумные скоростные лифты и камеры видеонаблюдения. Предусмотрены помещения для коммерческой деятельности с выходом на бульвар Менделеева.

Введен в эксплуатацию корпус №6 квартала «Солнечный»

Помимо корпуса №6, в квартале «Солнечный» завершено строительство 9 домов, еще 3 продолжают строиться. На момент сдачи дома реализовано порядка 95% всех квартир, однако на данный момент имеются предложения в строящихся корпусах – цены начинаются от 2,29 млн. рублей. Объект аккредитован всеми ведущими банками, есть возможность использования субсидий, программы беспроцентной рассрочки от застройщика. Завершение проекта запланировано на 2 кв. 2018 года.

Внутренняя среда квартала «Солнечный» обеспечена и социальными объектами. В сентябре прошлого года открылась школа на 1224 ученика, уже построено 3 детских сада, еще один откроется в начале следующего года, в корпусе №9 появится поликлиника – вся инфраструктура реализуется также силами ГК «Арсенал-Недвижимость».

Справка о компании ГК «Арсенал-Недвижимость»
 


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Введен в эксплуатацию корпус №6 квартала «Солнечный»

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Введен в эксплуатацию корпус №6 квартала «Солнечный»
Получена разрешительная документация на ввод в эксплуатацию дома №6 в жилом квартале «Солнечный». Построено 180 квартир, общая площадь которых составила 9 161,8 кв. метров.
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