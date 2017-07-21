ФСБ Петербурга задержала замглавы судебных приставов Ленобласти
На Васильевском острове задержан заместитель начальника Управления ФССП по Ленобласти Станислав Румянцев. «Фонтанке» уже известно, что уголовное дело возбуждено по взятке.
По информации «Фонтанки», сегодня, 21 июля, примерно в 15:30 в своем рабочем кабинете был задержан заместитель руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Ленинградской области Станислав Румянцев. Управление ФСПП, как известно, находится в бизнес-центре "Сенатор" на Большом проспекте Васильевского острова, д. 80.
На данный момент "Фонтанке" известно, что в кабинет Румянцева зашли оперативники отдела "М" (курирует правоохранительные органы) УФСБ по Петербургу и Ленобласти и предъявили постановление о возбуждении уголовного дела. После чего предложили ему отдать мобильный телефон и удостоверение.
Напомним, что 51-летний Станислав Румянцев занимает должность заместителя руководителя УФССП России по Ленинградской области – заместителя главного судебного пристава Ленобласти с 2015 года. Ранее трудился прокурором Фрунзенского района Петербурга.
По данным «Фонтанки», уголовное дело возбуждено в Следственном комитете Петербурга по статье 290 УК РФ – взятка.
Журналисты нашего издания в ближайшее время постараются узнать, в чем конкретно подозревают Станислава Румянцева, а о том, что произошло непосредственно в его кабинете при задержании, дальше читайте у наших коллег на 47news.
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