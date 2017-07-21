Матч «Зенит» — «Рубин» может пройти под закрытой крышей

Крыша стадиона «Санкт-Петербург» в день матча «Зенит» – «Рубин» 22 июля может быть закрыта. Как сообщает пресс-служба сине-бело-голубых, это будет сделано, чтобы защитить зрителей от дождя.

«В случае сохранения дождливой погоды в день матча крыша арены на Крестовском острове будет закрыта для обеспечения максимального комфорта зрителей. Окончательное решение будет принято после утреннего предматчевого совещания. По прогнозам синоптиков, вечером 22 июля в Петербурге ожидаются ливневые дожди и туман», – говорится в заявлении.

Напомним, на первом домашнем матче нового сезона «Зенит» – «Рубин» болельщики вновь смогут воспользоваться бесплатными автобусами до стадиона.