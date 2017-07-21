На улице Константина Заслонова дорожный конфликт перерос в стрельбу

Жители Центрального района Петербурга около 15.00 21 июля услышали стрельбу, а на улице Константина Заслонова увидели полицейских и машину скорой помощи.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти «Фонтанке» сообщили, что по указанном адресу произошел дорожный конфликт между водителем "Газели" и пешеходом.

Водитель утверждает, что «оппонент» переходил дорогу на красный свет, за что ему было сделано замечание. По всей видимости, пешеход отреагировал на это неадекватно и, со слов водителя, достал предположительно травматический пистолет и выстрелил в него.

Пострадавший госпитализирован с легким ранением руки.