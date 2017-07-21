Президент РФ: Еще не решил, пойду ли я на выборы в 2018 году

Владимир Путин во время разговора с воспитанниками центра одаренных детей «Сириус» 21 июля заявил, что еще не решил, пойдет ли он на выборы главы государства в 2018 году.

Об этом он сообщил в ответ на вопрос школьника Ивана. Он спросил, что бы президент сделал, если бы на один день стал бы простым человеком.

«Я живу нормальной жизнью, но с определенной спецификой», – ответил Путин, добавив, что занимается спортом, общается с друзьями, слушает музыку и отдыхает, как обычные граждане.

На вопрос, чем же он собирается заниматься, когда перестанет быть президентом, Путин сказал: «Я еще не решил, уйду ли я с поста. Но в мире много разных занятий. Например, мне нравится экология. Несколько лет подряд я ездил с учеными на экспедиции по охране редких животных. Меня это захватывает. Поэтому чем заняться найду».