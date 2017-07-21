ЖК «Образцовый квартал 2» присвоен адрес
ЖК «Образцовый квартал 2» – это новый квартал, который планируется ввести в эксплуатацию в I квартале 2018г. Жилой комплекс расположен в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Теперь у «Образцового квартала 2» есть собственный адрес – улица Кокколевская, дом 7.
Ещё во времена Екатерины II здесь располагались Образцовые деревни, где жили строители Царского Села. Позднее здесь были финские поселения, от названия одного из них – Кокколево и произошло наименование Кокколевской улицы.
Эта улица станет главной улицей проекта «На Царскосельских холмах». В рамках этого крупномасштабного проекта, расположенного на 316 га, и строится ЖК «Образцовый квартал 2».
Отдел продаж находится рядом с объектом, а высокая стадия готовности позволяет посмотреть любую понравившуюся квартиру.
Приглашаем посмотреть и оценить наши преимущества:
- Малоэтажный жилой комплекс с благоустроенным зеленым двором, большими остекленными балконами
- Хорошая транспортная доступность (15 минут до метро), экологически чистая зона проживания и отдыха
- Кирпично-монолитные дома с мансардами, высота потолков до 4,47 м, бесшумные лифты «Schindler»
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- Возможность объединения кухни и гостиной, просторные остекленные лоджии, мансарды