ЖК «Образцовый квартал 2» присвоен адрес

ЖК «Образцовый квартал 2» – это новый квартал, который планируется ввести в эксплуатацию в I квартале 2018г. Жилой комплекс расположен в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Теперь у «Образцового квартала 2» есть собственный адрес – улица Кокколевская, дом 7.

Ещё во времена Екатерины II здесь располагались Образцовые деревни, где жили строители Царского Села. Позднее здесь были финские поселения, от названия одного из них – Кокколево и произошло наименование Кокколевской улицы.

Эта улица станет главной улицей проекта «На Царскосельских холмах». В рамках этого крупномасштабного проекта, расположенного на 316 га, и строится ЖК «Образцовый квартал 2».

Отдел продаж находится рядом с объектом, а высокая стадия готовности позволяет посмотреть любую понравившуюся квартиру.

Приглашаем посмотреть и оценить наши преимущества:

Малоэтажный жилой комплекс с благоустроенным зеленым двором, большими остекленными балконами

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