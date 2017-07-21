Путин признался, что когда-то носил псевдоним Платов

На встрече с воспитанниками центра одаренных детей «Сириус» 21 июля Владимир Путин ответил на вопрос Артема. Он поинтересовался, пользуется ли президент соцсетями.

«У меня тяжелый рабочий день заканчивается так поздно, что мне не до инстаграма, я думаю о том, как бы мне до постели добраться. Сотрудники аппарата Интернетом пользуются», – сообщил Путин. Президент добавил, что если бы и зарегистрировался, то псевдоним бы брать не стал.

«Зачем прятаться?» – добавил он.

После чего сообщил, что носил псевдоним только во время службы в органах. Фамилию Путин в КГБ СССР он поменял на Платов.