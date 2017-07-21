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21.07.2017 16:26

Путин признался, что когда-то носил псевдоним Платов

На встрече с воспитанниками центра одаренных детей «Сириус» 21 июля Владимир Путин ответил на вопрос Артема. Он поинтересовался, пользуется ли президент соцсетями.

«У меня тяжелый рабочий день заканчивается так поздно, что мне не до инстаграма, я думаю о том, как бы мне до постели добраться. Сотрудники аппарата Интернетом пользуются», – сообщил Путин. Президент добавил, что если бы и зарегистрировался, то псевдоним бы брать не стал.

«Зачем прятаться?» – добавил он.

После чего сообщил, что носил псевдоним только во время службы в органах. Фамилию Путин в КГБ СССР он поменял на Платов.


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geralt/pixabay.com

Космическая угроза: обязательно бахнет! Но потом

Новости компаний
www.aeroflot.ru
21.07.2017 12:00
Аэрофлот расширяет систему поощрения командиров воздушных судов
С 1 октября 2017 года Аэрофлот вводит дополнительную систему поощрения пилотов. Ежеквартально по результатам работы в предыдущем квартале и в порядке ст. 191 Трудового кодекса РФ за добросовестную, продолжительную и безупречную работу будет выплачиваться...
Фото: пресс-служба авиакомпании «Победа»
20.07.2017 09:00
«Победа» зовет влюбленных в небо
Авиакомпания «Победа» начинает набирать сотрудников в Санкт-Петербурге. На работу приглашают тех, кто хочет стать бортпроводником.
18.07.2017 17:23
Компания Л1 подвела итоги первого полугодия
Первая половина 2017 года, особенно его начало, по признанию многих застройщиков стала провальной в плане продаж. Компания Л1 оказался одним из немногих девелоперов, кто не только не почувствовал падения спроса, а, напротив, отметил увеличение продаж.
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Лучшие выпускники образовательного центра Advance получили награды от КЕЙ
Сеть супермаркетов цифровой техники КЕЙ выступила партнером центра образовательных технологий Advance, наградив лучших выпускников курса «Учись учиться» ценными призами и подарками.
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