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24.07.2017 12:18
4 Комментариев

«Семейный капитал» ушел в молоко

В Петербурге последователи Мавроди попали под уголовные дела. Кооператив «Семейный капитал» оставил вкладчиков без 360 млн рублей и презентовал новый бизнес-план: набрать у народа еще денег.
«Семейный капитал» ушел в молоко
Архив/Евгений Асмолов/Интерпресс

Руководитель «Семейного капитала» Наталья Верхова подозревается в невыплате долгов пайщикам, задержке зарплаты и неисполнении решений судов. На вмененные петербургскими приставами преступления наложен гриф «злостно». Принцип финансовой пирамиды ударил по тысячам горожан.

«Семейный капитал» (СК) создан в 2011 году. Его основатель Игорь Белоусов планировал на вклады физлиц развивать сельское хозяйство, строить молочные фермы, открывать собственные магазины, отдавать прибыль пайщикам. К концу 2015-го кооператив накопил долгов на 4 млрд, Центробанк ввел временную администрацию. СК отреагировал созданием нового юрлица и продолжением сбора денег. 

На данный момент известно, что в кооператив вложились 25 тысяч пайщиков из пятидесяти регионов. Объем частных инвестиций оценивается в 40 млрд рублей. Но и дополнительные ресурсы не сильно помогли «Капиталу». Приобретенная в Карелии агроферма «Тукса» еле дышит, дояры сидят без зарплаты, молочные магазины закрылись, вкладчики тоскуют без дивидендов и тянутся в суды.

Пайщики заключали с «Семейным капиталом» соглашение об участии в хозяйственной деятельности. Направляли паи в фонд развития потребительской кооперации, а кооператив обязался обеспечить экономическую выгоду. Деньги передавались на определенное время (как правило, год), обещанный размер поощрения составлял до 29 % годовых. Судя по банку данных исполнительных производств, петербуржцы вкладывали в СК до 5 млн рублей.

Как следует из опубликованных в ГАС «Правосудие» решений, «Семейный капитал» оформлял взносы пайщиков в виде займа. Так как ни вложенные средства, ни проценты по ним не были возвращены, суды удовлетворяли исковые требования.

К июлю 2017 года петербургские приставы получили на принудительное исполнение более 540 дел. Общая сумма, подлежащая взысканию, превышает 360 млн. Она по мере рассмотрения исков растет.

Руководителем «Семейного капитала» является предпринимательница Наталья Верхова. Приставы неоднократно требовали у нее расчета с вкладчиками.

«Неоднократные требования рассчитаться с задолженностью она игнорировала, при этом продолжала получать денежные средства и распоряжаться ими по своему усмотрению, – уточнили «Фонтанке» в пресс-службе УФССП Петербурга.

К 24 июля приставы возбудили девять уголовных дел в отношении Верховой – по злостным невыплатам кредиторской задолженности и зарплаты и неисполнению решений судов. Имущество СК частично арестовано, на доли кооператива в пятнадцати юрлицах наложен запрет регистрационных действий. На одно из них, «Некоммерческое потребительское общество «Молочный кооператив «Семейный капитал», 18 июля подан иск о банкротстве.

С октября 2016 года в Октябрьский суд Петербурга пайщиками подано более 1600 исков о расторжении договоров и возврате вкладов. Еще пятьсот находятся в Невском.

Потерявших веру «Семейный капитал» разве что анафеме не предает.

«Решения судов, вступившие в законную силу, являются обязательными и подлежат неукоснительному исполнению, – признает руководство кооператива. – Нами начаты выплаты по исполнительным листам тем пайщикам, которые… воспользовались услугами юристов для попытки разрушения кооператива. С этой недели и навсегда они будут получать по 10 рублей в неделю. Строго в соответствии с законом».

Несмотря на давление приставов, в «Семейном капитале» рукине опускают. В офисе на Садовой улице, 92, по-прежнему принимают потенциальных инвесторов. Уже представлен новый проект (пищекомбинат и десять магазинов с собственным молоком, хлебом, мясом). Его собираются открыть осенью. 

Многообещающим анонсам позавидовал бы Бендер с Нью-Васюками: «Маленькое самодостаточное предприятие с благородной миссией становится точкой роста. Пищевая промышленность, торговля, машиностроение, образование, строительство – это только базовые отрасли, которые получат плодородную почву для оживления и развития».

Основатель кооператива Белоусов популярно объяснил, откуда он намерен взять денежные средства: «Перекредитуемся у наших пайщиков».

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»


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комментарии пользователей (4)
Roteiro
24 июля 2017 г. 14:49
Маскировались они прилично — и магазины и продукты действительно были, но только в мизерном количестве по сравнению с собранными со стариков 4 миллиардами рублей.
nuga
24 июля 2017 г. 14:48
Вкусный у них был хлеб пшеничный кирпич и недорогой,жаль ,что так всё закончилось.Непонятно,почему привлекали деньги под такие огромные проценты,выше рынка и банка?Плюс срок -1 год.Нереально за год наколатить бабло на пищёвке с минимальным ассортиментом их магазинов и выплатить назад деньги навырост!
werius
24 июля 2017 г. 14:13
Лох не мамонт.
ptr78
24 июля 2017 г. 14:04
Пока живут на свете дураки обманом жить нам стало быть с руки
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