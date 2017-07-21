Дело петербургского налетчика с молотком передали в суд

Прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение по делу Игоря Губина. Его считают виновным в нападениях с молотком, серия которых произошла зимой этого года.

Как сообщает 21 июля пресс-служба надзорного ведомства, следствие собрало достаточно доказательств вины Губина по девяти эпизодам — ему вменяется разбой и насилие в отношении представителя власти.

Волна нападений прокатилась по Пушкинскому и Московскому районам в начале января. Неизвестный подходил к жертвам сзади, бил по голове молотком и забирал их имущество. В основном от рук разбойника страдали женщины. Во время задержания 8 января после очередного нападения злоумышленник сопротивлялся и ударил сотрудника полиции. Уголовное дело рассмотрит Пушкинский районный суд.