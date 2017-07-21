Активистка оголилась перед Лукашенко и Порошенко на церемонии подписания договоров

В администрации президента Украины 21 июля на церемонии подписания официальных документов между Украиной и Белоруссией, на которой присутствовали Петр Порошенко и Александр Лукашенко, оголилась женщина.

Девушка выкрикивала "Живе Беларусь!". Ее вывели сотрудники госохраны, сообщает "112 Украина", показывая видеофрагмент этого действа на своем сайте.

#NoComment Голая активистка Femen с криками "Жыве Беларусь!" ворвалась на официальную встречу Лукашенко и Порошенко pic.twitter.com/r73hxN67hS — Усы Пескова (@Sandy_mustache) July 21, 2017

Стоит отметить, что это событие оказалось не единственным ЧП на торжественной церемонии внутри режимного объекта. Там же во время совместного заявления президентов Порошенко и Лукашенко стало плохо главе Государственной пограничной службы Украины Виктору Назаренко.

Белорусский лидер прервал свое выступление и попросил стул, увидев, что представителю украинской делегации стало плохо.

Назаренко потерял сознание. Ему на месте оказали медицинскую помощь.