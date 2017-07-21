Украинец плыл в Турцию, а попал в Крым

Сильный шторм в Чёрном море забросил украинца к берегам Крыма. Мужчина рассчитывал увидеть берег турецкий, но вместо этого ему пришлось продолжить плавание на российском сторожевом корабле.

Как сообщили 21 июля в пресс-службе пограничного управления Федеральной службы безопасности, любитель экстрима отправился в морское путешествие на тримаране «Фортуна Х-44». В Каркинитском заливе судно попало в шторм и перевернулось, а украинец смог забраться на спасательный плот. Там его и нашли в 12 милях юго-западнее мыса Тарханкут российские пограничники.

Потерпевшего кораблекрушение загрузили на борт сторожевого корабля «Изумруд», а после отправили обратно на Украину.