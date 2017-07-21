Стайер Евгений Дратцев принёс России первую медаль в плавании на открытой воде

Россиянин Евгений Дратцев завоевал бронзовую медаль на дистанции 25 километров в плавании на открытой воде на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. Эта награда стала для сборной России первой на ЧМ в плавании на открытой воде.

34-летний пловец из Ярославля преодолел дистанцию за 5 часов 2 минуты 49,8 секунды. Победителю соревнований он проиграл чуть больше трёх секунд.

Чемпионом мира стал француз Аксель Реймонд (5 часов 2 минуты 46,4 секунды), второе место занял итальянец Маттео Фурлан (5 часов 2 минуты 47 секунд).