Петербуржца до полусмерти избили на Маршала Захарова. Задержаны подростки

С проломленной головой и острым отравлением в больнице оказался 43-летний петербуржец, которого избили ночью 19 июля в Красносельском районе. В нападении подозревают подростков, которых уже задержали правоохранительные органы.

Как сообщили 21 июля в городском Следственном комитете, оба подозреваемых 2001 года рождения стали фигурантами уголовного дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

По информации «Фонтанки», нападение произошло около двух часов ночи возле девятого дома по улице Маршала Захарова. Прохожий нашел мужчину в бессознательном состоянии, медики диагностировали у пострадавшего перелом основания черепа, открытую рану на голове, множественные гематомы на лице и острое отравление. По данным СК, подозреваемые в качестве оружия использовали газовый баллончик.

«В рамках расследования данного уголовного дела следствием будет уделено особое внимание причинам и условиям, способствовавшим совершению преступления», – сообщает ведомство.

Напомним, накануне были задержаны трое школьников, подозреваемых в том, что они до смерти избили двух бездомных.