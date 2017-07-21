Конкурс от «Фонтанки»: «Умная дача на удачу»

Редакция собирает лайфхаки от «кулибиных». Расскажи, как ты апгрейдил свою дачу, и получи в подарок современную систему по защите и контролю дома и приусадебного участка.

У каждого горожанина есть свои способы, как обезопасить и защитить свой дом или участок, вырастить урожай без потерь. Мы собираем полезные и нетривиальные находки от наших читателей-изобретателей. Воры, полив урожая, проблемы с электрикой и водой в домах "закадья" заставляют многих петербуржцев бесконечно волноваться за имущество. Что вы придумали и осуществили на своей даче? Мы ждем вашу личную (не соседскую) историю с фотографиями. Творческий подход и чувство юмора приветствуются.

По итогам конкурса победитель получит высокотехнологичную систему по защите дома (плюс установку в доме и на вашем участке). Съемочная группа приедет в ваш загородный дом и снимет видеосюжет о нем.

Фотографии и рассказы принимаются с 24 июля – 13 августа 2017 года включительно.

Правила конкурса:

Пришлите через форму (ниже) свое сообщение + фотографию. *

Фотографии должны быть хорошего качества, ширина — не менее 600 пикселей. Фото не должны быть опубликованы в Интернете на коммерческих условиях. Вы можете прикреплять 3 только свои фотографии.

Можно разместить свой пост в комментариях под новостью в блоге «Фонтанки».

Возможно оставить комментарий с хэштегами #УмнаяДачаНаУдачу #МегаФонСпасетМойДом в группах «Фонтанки» в соцсетях «ВКонтакте», «Фейсбук», Инстаграм под соответствующими сообщениями о конкурсе. Лайки, шеры, репосты – приветствуются.

Все сообщения на сайте, в блоге и соцсетях должны быть лаконичными, не более 250 символов.

Примите участие в нашей акции!

Что еще важно:

укажите точный адрес вашей дачи, ваши контактные данные, иначе мы не сможем вручить вам приз;

желательно, чтобы ваша дача была расположена на удалении не более 100 км от границы Петербурга, в доступном для проезда на автомобиле (по хорошей дороге) месте;

ваша дача должна отвечать техническим характеристикам для установки системы Life Control.

* Отправленные через форму комментарии (в том числе с фотографиями) просматриваются модератором и публикуются на страницах "Фонтанки".

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