Похититель персональных данных клиентов «Банка Русский Стандарт» осужден в Петербурге

Мужчина установил программу на замок двери контрольно-кассового офиса АО «Банк Русский Стандарт» и получал всю информацию с магнитных полос пластиковых карт.

Вячеслав Морару признан виновным в незаконном получении и разглашении банковской тайны, а также в неправомерном доступе к компьютерной информации. Как сообщает пресс-служба горсуда Петербурга 21 июля, установлено, что фигурант орудовал на проспекте Косыгина, а именно в отделении банка.

Начиная с прошлого года и до января 2017-го Морару неоднократно устанавливал на магнитный замок с внешней стороны входной двери контрольно-кассового офиса АО «Банк Русский Стандарт» устройство для чтения информации с магнитных полос пластиковых карт. На банкоматы он поставил камеры, которые снимали процесс нажатия на клавиши. Позже все собранную информацию фигурант передал неустановленному лицу.

В качестве вознаграждения за эту "работу" Морару получил 40 тысяч рублей. А в качестве наказания – год лишения свободы в колонии-поселении. Такой приговор вынес ему Красногвардейский районный суд. До этого Морару признал свою вину и раскаялся