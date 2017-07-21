Госдума России в весеннюю сессию приняла 225 законов

Государственная дума ФС РФ VII созыва в весеннюю сессию приняла 225 законов, сообщил 21 июля во время пленарного заседания спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

«За время, прошедшее с начала сессии, было внесено 1026 законопроектов. Из них 638 находятся на разных этапах рассмотрения, 388 уже рассмотрено. Их этих 388 — 225 законов принято… Подчеркну, что из 225 принятых законов 173 приняты при поддержке всех фракций», — сказал Володин.

В пятницу Госдума провела последнее пленарное заседание весенней сессии, депутаты ушли на каникулы. Осенняя сессия продлится с 29 августа по 31 декабря 2017 года.