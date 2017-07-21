Порошенко назвал дату переговоров "нормандской четверки"

Президент Украины Петр Порошенко анонсировал телефонные переговоры "нормандской четверки" 24 июля.

Об этом он сказал во время совместного выступления с президентом Белоруссии Александром Лукашенко по итогам переговоров лидеров стран 21 июля, сообщает "112 Украина".

"Уже в понедельник состоятся телефонные переговоры в "нормандском формате". И я буду требовать немедленного реального обеспечения режима "прекращения огня" вдоль всей линии соприкосновения. И в случае невыполнения реализации решений "Большой семерки", которые были достигнуты в Италии, в том числе относительно усиления санкций, мы не можем и не будем наблюдать за грубым нарушением минских договоренностей. Каждая смерть украинского героя не должна оставаться без очень жесткой реакции", – сказал он.

Напомним: в последние двое суток представители вооруженных сил Украины сообщают о жертвах среди военных в зоне антитеррористической операции в Донбассе, обвиняя в потерях силовиков самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР.