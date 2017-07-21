Защитники Исаакия вновь обратятся в петербургские суды

Депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский вновь обратится в Василеостровский и Смольнинский районный суды с просьбой рассмотреть его жалобы на план-график передачи Исаакиевского собора церкви. Об этом парламентарий сообщил «Фонтанке» 21 июля.

Обращения будут поданы на следующей неделе, уточнил Вишневский. Основанием для них станет решение Конституционного суда, отклонившего 18 июля заявление защитников Исаакия-музея.

«Хотя КС вынес отказное определение, это наша победа, – пояснил Борис Вишневский. – Конституционные судьи четко написали, что нет никаких препятствий к рассмотрению таких жалоб, как наши. В Смольнинском и Василеостровском судах мы оспаривали план-график передачи Исаакия. Служители Фемиды отказались принять жалобы, так как план-график является лишь предварительным документом. Из решения КС напрямую следует, что судьи все равно обязаны изучить наши иски».

Напомним, Борис Вишневский обратился в Конституционный суд после того, как ему не удалось признать незаконным распоряжение КИО в Василеостровском и Смольнинском районных судах и Санкт-Петербургском горсуде.

Исаакиевский собор находится в центре крупного скандала с 10 января 2017 года, когда губернатор Петербурга Георгий Полтавченко сообщил, что здание будет отдано в пользование РПЦ. После этого горожане разделились на два лагеря: представители первого устраивают митинги и шествия в защиту светского музея «Исаакиевский собор», второго – участвуют в крестных ходах вокруг храма.