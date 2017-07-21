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21.07.2017 14:38
31 Комментариев

Менеджер сдал Морской завод

«Дружественные компании», украинские запчасти - бывший менеджер рассказал УФАС свою версию того, как на «Кронштадтском морском заводе» ремонтируют российские подлодки и корабли.
Менеджер сдал Морской завод
Александр Тарасенков/Интерпресс

Главная ремонтная база Балтийского флота, знаменитый Кронштадтский Морской завод, использует для ремонта подлодок и кораблей устаревшие запчасти и подозрительные компании. Такое заявление сделал замруководителя одного из подразделений предприятия после увольнения. Свое откровение он отправил в УФАС, с требованием разобраться в ситуации. Сейчас в Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) и на самом заводе проверяют изложенные им факты.

Автор обращения (попросивший «Фонтанку» не называть своего имени, хотя оно известно и УФАС, и бывшим работодателям, и вышестоящим инстанциям) трудился на Морском заводе с 2014-го по 2017 год. Весной 2017-го его сократили. Описываемые им события относятся к последним двум годам работы предприятия.

Обращение в УФАС начинается с рассказа про ремонт одной из систем на подводной лодке. Если верить словам сотрудника предприятия, её ремонтировали снятыми с производства украинскими запчастями:

«Были использованы комплектующие, которые в большинстве своём сняты с производства, да и производились на Украине. ЦКБ «Рубин» (проектировщик лодки. — Прим. авт.) предоставило информацию в письме о возможности установки современных аналогов отечественного производства. Было получено коммерческое предложение от АО «Моринсис-Агат-КИП», и получен устный ответ от АО «Теплоприбор». Однако до мая 2016 года никакого решения принято не было», – пишет автор. 

В результате закупка досталась «дружественной» организации ЗАО «СПЭЛ», которая, по словам автора, и поставила спорные детали. Как говорится в письме, в процессе установки выяснилось, что комплектующие работают несогласованно друг с другом. Проблемы были устранены лишь после приглашения поставщика.

Почти одновременно шел ремонт еще одной подводной лодки, на которую должны были поставить судовую мебель.  Договор, как пишет автор, был заключен со структурой, которая не имеет аккредитованного военного представителя. При этом общение с альтернативными компаниями, которые имеют все необходимые разрешения, ограничилось лишь получением коммерческих предложений.

Последней каплей в карьере менеджера, по его словам, стал ремонт в марте 2017 года оборудования на одном из кораблей, которым его пять лет назад оснастил тот же «СПЭЛ». 

Как следует из письма в УФАС, на корабле были установлены запчасти, не совпадающие по номеру и дате изготовления с тем, что указано в документах. 

Более того, они были сделаны, как пишет мужчина, не для оборонной промышленности, а для общегражданской, что вдвое уменьшает их реальную стоимость, а гарантийный срок у них в 10 раз меньше. Но успел менеджер только пообщаться с представителем «СПЭЛа» насчет этой ситуации, так как получил предупреждение о предстоящем увольнении. 

На Кронштадтском Морском заводе подтвердили «Фонтанке», что автор обращения действительно у них работал и был сокращен.

– Мы шокированы обращением, и, безусловно, все содержащиеся в нем факты будут проверены. Это неприятная неожиданность, – сообщил «Фонтанке» Глеб Чубинский-Надеждин, специалист завода по связям с общественностью. – Документы, которые он приводит, предназначены для служебного пользования, они связаны с Министерством обороны и имеют охраняемую законом тайну. Её нарушение влечет за собой наказание вплоть до уголовной ответственности,

О ЗАО «СПЭЛ», которое дважды упоминает автор обращения, известно, что оно работает с 1991 года. Согласно сайту компании, она создана некой группой дипломированных специалистов по автономной энергетике, длительное время проработавших в военно-промышленном комплексе. 

Из выписки ЕГРЮЛ следует, что у компании 5 владельцев: нынешний  директор Игорь Михайлов, а также Александр Егоров, Олег Свириденко, Елена Смолкина и Сергей Кольцов. На сайте компании говорится, что она работает на территории от Калининграда до Владивостока, а также в СНГ и занимается системами автономного электро- и теплоснабжения в комплексе: от разработки проектов до сдачи систем в эксплуатацию. По итогам 2015 года её выучка составила 198 млн рублей. Чистая прибыль — 4,4 млн рублей.

Если верить подсчетам СПАРК-Интерфакс, в 2016 году компания заработала на госзакупках 109 млн рублей, большую часть из которых (89,7 млн рублей) получила от Кронштадтского Морского завода. Это и поставка подшипников, и судовой аппаратуры, запасных частей для двигателей и других систем кораблей, а также конкретные работы по капитальному ремонту узлов и агрегатов. Самый крупный контракт, на 21 млн рублей, был заключен на поставку запчастей для корабельного газотурбинного двигателя ДТ-59.

На телефонные звонки «Фонтанки» в компании не ответили, проигнорировали и письменный запрос на почту.

Как отметил эксперт по военно-морской тематике и главный редактор журнала «Экспорт Вооружений» Андрей Фролов, ситуация с контрафактными деталями достаточно часто встречается на российских предприятиях. Были случаи, когда в экспортных истребителях находили подержанные детали, или моменты, когда под российской маркировкой поставлялись китайские запчасти. 

– Когда такое происходит, я всегда задаю один и тот же вопрос. На этих заводах обязательно есть военная приемка, любую поставку могут проверить военные представители, и это серьезная ступень фильтрации, которую надо еще суметь пройти, – сказал Фролов «Фонтанке». – Бывает, что запчасти надо заменить на аналог в связи с тем, что старую не производят, что есть эмбарго, но вопрос: как эти детали проходили военную приемку?

В Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), в которую входит Кронштадтский Морской завод, корреспонденту «Фонтанки» пояснили, что подробно разбираются в обстоятельствах, указанных в обращении бывшего сотрудника, и 21 июля на специальном совещании будут обсуждать результаты внутренней проверки этого обращения. Весь день совещание переносится по времени, так что конкретного ответа от ОСК пока «Фонтанка» также не получила.

Илья Казаков, "Фонтанка.ру"


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комментарии пользователей (31)
BrotherRabbit
21 июля 2017 г. 17:21
Больной:
в СССР всех взяточников расстреливали
ага а все дороги асфальтировали а всем инвалидам давали коляски с моторчиками это вам кто рассказал?
rybalka
21 июля 2017 г. 17:07
Ex-Cop: Так а с девайсами тоже не пускают. Теперь у каждой такой проходной — список, а при получении пропуска — роспись о прочтении инструкции — чего нельзя нести. То есть пронести-то можно, но если попадешься, сразу будет вопрос: об ответственности под расписку предупреждён?
Майор Пронин
21 июля 2017 г. 17:04
На эту тему, кстати, полгода назад было написано https://versia.ru/aleksej-raxmanov-v-roli-glavy-osk-podvodit-pervyx-lic-gosudarstva
Ex-Cop
21 июля 2017 г. 16:59
rybalka: Наверное то, что нынче камеры в любом девайсе есть, для которых портфель не нужен.
Больной
21 июля 2017 г. 16:48
nick191: в СССР всех взяточников расстреливали
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