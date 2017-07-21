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21.07.2017 19:05
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«Зенит» поставил болельщиков в очередь

Настоящим испытанием на прочность стала для болельщиков «Зенита» покупка абонемента на сезон-2017/18. Ждать в живой очереди приходится по 5 - 10 часов. «Фонтанка» убедилась в этом на собственном опыте.
«Зенит» поставил болельщиков в очередь
Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

Продажа абонементов на сезон- 2017/18 неожиданно оказалась серьезной проблемой как для нового руководства петербургского «Зенита», так и для болельщиков, желающих поддержать команду Роберто Манчини на новом стадионе. Всю минувшую неделю в редакцию «Фонтанки» поступали гневные письма. Людям приходилось стоять в живой очереди по 5 – 10 часов у клиентского офиса футбольного клуба, просто чтобы забрать уже оплаченные в онлайне абонементы.  Особенно рассерженные граждане грозились дойти с этой проблемой до правительства Петербурга.

«Зенит» поставил болельщиков в очередь

«Второй день не могу забрать абонемент, который я оплатил в конце июля, из клиентского офиса. Приезжаю в 17.30 – очередь уже больше, чем могут обслужить кассы до закрытия. Билетов в продаже на данный момент примерно 28 000, кассы обслуживают 20 чел. в час, билеты уходят где-то по 150 шт. в час. По моим расчетам, до субботы продадут не больше 10 000 шт. и ситуация с очередями не изменится. Планируется ли организовать отдельную очередь для выкупленных абонементов? О чем думают организаторы, когда хотят продать такое количество билетов, а кассы обслуживают 20 чел. в час? Я не могу ночевать у касс и взять отпуск на работе, чтобы забрать оплаченный мной абонемент. Неужели я не попаду на матч???!!!» – эмоционально написал нам Даниил Доровенко.

«Приходится стоять по 3 часа на улице для того, чтобы забрать уже оплаченный абонемент на «Зенит». Такого не было никогда раньше. Спасибо «Газпрому!» – делился впечатлениями с «Фонтанкой» по электронной почте Михаил.

Десятки аналогичных сообщений в соцсетях и фотографий бесконечных очередей. На объединенном сайте фанатов «Зенита» «Ландскроне» сообщили, что в минувший четверг, 20 июля, был установлен рекорд по времени покупки абонементов — 10 часов. Сводки с полей передавали совсем тревожные новости, что болельщики чуть ли не штурмом взяли клиентский офис «Зенита» на Добролюбова, где и выдают купленные абонементы, выломав по ходу дела дверь.

Читатели "Фонтанки"
Читатели "Фонтанки"

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В тот же день «Фонтанка» обратилась в «Зенит» с просьбой разъяснить, что случилось, ведь, казалось бы, клуб в последнее десятилетие победил проблему очередей.

Коммерческий директор «Зенита» Дмитрий Манкин назвал три причины. Во-первых, ажиотажный спрос на абонементы. Во-вторых, продажа абонементов началась позднее, чем клуб хотел ее запустить (почему так получилось, Манкин не пояснил, но можно предположить, что из-за состояния поля не было уверенности, где начнется сезон). В-третьих, сложилась уникальная ситуация: при покупке абонемента болельщику приходится выбирать место не только на новом стадионе «Санкт-Петербург», но и на «Петровском», на котором «Зенит» сыграет какое-то количество матчей весной – когда стадион на Крестовском будут готовить к чемпионату мира.

«Это занимает большое количество времени. Если старый стадион болельщики хорошо знают, то, чтобы выбрать подходящее место на новом, необходимо время, консультации с кассиром и так далее, что, естественно, замедляет процесс. Мы понимаем, что болельщикам приходится неоправданно много времени тратить на покупку абонемента, и приносим свои извинения. Мы сейчас предпринимаем меры, чтобы сделать этот процесс более оперативным и комфортным. Но самое главное, сейчас мы настоятельно рекомендуем всем болельщикам покупать билеты онлайн на «Рубин», так как стоимость этих билетов будет вычитаться при покупке абонемента в дальнейшем. То есть болельщик ничего не переплатит», – объяснил Манкин накануне.

Чтобы не быть голословной, «Фонтанка» на следующий день отправилась к тому самому злосчастному клиентскому офису на Добролюбова, чтобы экспериментальным путем выяснить, сколько же нужно времени на получение абонемента.

Офис открывается в 10:00. Мы пришли к 11. Выяснилось, что болельщики дежурили у дверей с 6 – 7 часов утра. Большинство ранних пташек оказались теми, кто стоял здесь еще накануне, но из-за медленно движущейся очереди так и не попал внутрь к закрытию — 20:00. Да, очередь начиналась на улице. Когда корреспонденты «Фонтанки» подошли, желающие получить свои абонементы были разделены на две очереди — для обычных болельщиков и фанатов с виража. Говорят, что такое решение было принято накануне вечером, чтобы хоть как-то ускорить процесс: для виража процедура получения абонементов чуть более сложная. Если это и были те самые меры, их оказалось явно недостаточно. К 11 часам в каждой из этих очередей уже стояло только на улице человек по 30. Что же происходило за дверями офиса, оставалось только догадываться.

– Там внутри тоже очередь? – интересуемся у мужчины, стоящего крайним в очереди обычных болельщиков.

– Да, и мы с вами стоим, по сути, в очереди в очередь, – грустно усмехается он.

Схема следующая: люди стоят у закрытых дверей, которые с обратной стороны охраняют два молодых человека (чтобы, не дай бог, никто не прорвался внутрь) и, по мере выхода болельщиков, запускают партиями по 5 – 6 человек новых. Происходит это все очень долго. Счастливые обладатели абонементов выходили примерно каждые 10 – 15 минут. При этом большинство, как и Даниил Доровенко из начала этого материала, заранее купили абонемент в Интернете и теперь просто пытались забрать его из кассы. Очередь так и продвигалась примерно каждые 40 – 50 минут. Тем временем за нами вставали все новые и новые болельщики. Очередь становилась все длиннее и длиннее.

Болельщики, выходя из офиса с вожделенными маленькими синими коробочками, в которых скрывался абонемент, не скрывали своего счастья. Они фотографировались, обнимались, а некоторые даже крестились со словами «слава богу».

– Ну как там дела? – спрашиваю у одного из счастливчиков.

– У них принтер сломался, – рассмеялся он. – И они теперь печатают такие вот фотографии на абонемент.

Счастливчик раскрывает абонемент и показывает нечто размытое и черно-белое, в котором с трудом угадывается овал лица. 

Какая-то девушка принесла большую коробку с пирогом и угощала им всех желающих. За спинами экскаватор сносил многоуровневую парковку, на месте которой будут строить отель, поднимая клубы пыли. Ветер с Невы подхватывал их и уносил в сторону болельщиков. Те кашляли, прикрывались руками. До определенного момента люди вели себя сдержанно и даже старались шутить.

Нервы стали сдавать часам к двум. Из двери со стороны фанатской очереди высунулся тучный мужчина и заявил, что абонементы на вираж кончились. Его чуть не разорвали на части. Мужчину спасло то, что он успел добавить заветное «но». Фанатам было решено раздать бесплатные билеты на завтрашний матч «Зенит» – «Рубин», которые потом будут учтены в стоимости абонемента, который они смогут забрать позже. Очередь фанатов рассосалась минут за 20. 

Из очереди простых болельщики послышались первые  неодобрительные выкрики.

– А нам так нельзя сделать?

Ответом им была захлопнутая дверь. Но эмоции уже закипели, и их было не остановить.

– Мы что, быдло какое-то, чтобы стоять здесь по 5 часов?! – начал возмущаться загорелый мужчина в панамке. К нему присоединились еще трое. Мальчиков, который открывали-закрыли двери, прижали к стенке.

– А ну главного зови! – завопили мужчины.

Испуганный мальчик убежал. Через минут 15 пришел тот тучный мужчина, который объявил о раздаче бесплатных билетов для фанатов.

– Что за беспредел у вас тут творится?! – набросились на него болельщики.

– Я ничего не могу сделать, – начал отнекиваться он.

– Вы главный? – не унимались болельщики. – Как вас зовут?

– Я не обязан вам представляться!

На «главного» начали напирать, а он попытался закрыть дверь, но не тут-то было. Болельщики заблокировали ее своими телами. Кто-то начал снимать происходящее на телефон. Саундтреком к этой экшен-сцене выступал грохот обрушивающейся на заднем фоне парковки. Каким-то образом дверь удалось все-таки закрыть. Еще через 10 минут внутрь запустили уже не пять человек, а 15, включая всех самых недовольных. Зашел внутрь и корреспондент «Фонтанки». На часах было 14:50. Внутри уже сидели человек 20. Чтобы встать в новую очередь, нужно было взять электронный номерок. Корреспонденту «Фонтанки» достался номер 183. Согласно информационному табло над кассами, впереди было еще 30 человек. 

Представив, сколько еще предстоит ждать, эксперимент редакция решила приостановить. У выхода, подпирая локтем какую-то стойку, стоял «главный».

– У вас тут просто сумасшедший дом, – решил немного посочувствовать ему журналист.

– Это еще что, вчера еще круче все было, дверь пытались выломать.

Подошел мальчик, который стоял у дверей.

– Еще, может, и сегодня будут выламывать, – произнес он.

– Может, и будут, – вздохнул «главный».

P. S.

Как стало известно позже, «Зенит» открыл дополнительный центр продажи абонементов на фанатский вираж в своем официальном магазине на стадионе «Петровский». Он будет работать ежедневно с 10:00 до 22:00. Срок реализации абонементов на стадион «Санкт-Петербург» продлен до 6 августа.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»


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