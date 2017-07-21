Парк «Дубки» прокатит посетителей на ботике Петра Первого

Парк «Дубки» в Сестрорецке намерен обзавестись копией ботика Петра Первого «Святой Николай». Как следует из материалов, размещенных 21 июля на портале госзакупок, на эти цели планируется выделить 2,2 млн рублей.

Ботик должен представлять собой прогулочное судно 6 м в длину и 2 м в ширину. В отличие от исторического предшественника, помимо парусов и весел, он должен быть оснащен подвесным мотором мощностью 3,68 кВт. Судно должно вмещать десять человек и выдерживать волнение до 3 баллов и ветер до 4 баллов. Корпус ботика будет украшен резьбой по дереву с изображением покровителя моряков – святого Николая.

Парусник предполагается использовать для культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений на воде «районного и городского масштаба».

Заявки будут приниматься до 31 июля. Работы по созданию судна должны быть выполнены к 11 декабря.

Деревянный ботик Петра Первого «Святой Николай» известен как «дедушка русского флота». Оригинал хранится в Центральном военно-морском музее в Петербурге.