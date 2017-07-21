Создатели нарколаборатории в Петербурге осуждены почти на 30 лет колонии

Петербуржцы Андрей Герасименко и Дмитрий Макаров признаны виновными в производстве и покушении на сбыт нескольких килограммов наркотиков.

Как сообщает пресс-служба горсуда, 21 июля был оглашен приговор двум «любителям» химии из Северной столицы. Единодушным вердиктом присяжных фигуранты были признаны виновными в производстве 10 кг наркотиков и покушении на сбыт более 5 кг.

В петербургской прокуратуре уточняют, что Герасименко в 2015 году на деньги Макарова арендовал квартиру, приобрел для производства наркотиков оборудование, посуду, химические реактивы и прекурсоры. Все это было доставлено в арендованную квартиру. Макаров своему единомышленнику помогал.

Герасименко назначили наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима, Макарову – 16 лет.