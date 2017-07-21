Петербургский метрополитен создает службу безопасности

После санкций Ространснадзора ГУП «Петербургский метрополитен» начало аттестацию сотрудников для службы безопасности. В подземке появятся группы быстрого реагирования.

Как сообщает 21 июля метрополитен, мероприятия по аттестации сотрудников проводятся для формирования подразделения транспортной безопасности. Формально это подразделение существовало и раньше. Называется оно "служба контроля на метрополитене" (СКМ). Однако подземкой игнорировалось основополагающее требование к подразделению – аттестация сотрудников. После теракта 3 апреля Ространснадзор провел масштабную проверку станций метрополитена и документации и счел СКМ профнепригодной. Несоблюдение федеральных требований вылилось в 16 постановлений о привлечении метрополитена к административной ответственности за нарушение правил транспортной безопасности. Безусловно, сегодняшнее заявление ГУПа – реакция на претензии надзора.

Перевод СКМ в категорию соответствующих критериям подразделений транспортной безопасности означает не только аттестацию инспекторов (их около тысячи) с проверкой личностных (психофизиологических) качеств и уровня физической подготовки, но и создание круглосуточных групп быстрого реагирования – специально оснащенных, мобильных, выполняющих задачи по пресечению актов незаконного вмешательства в работу подземки и нарушений пропускного режима.

О несоответствии СКМ федеральным требованиям говорилось и раньше. Метрополитен оправдывался тем, что на Северо-Западе до теракта отсутствовали аттестующие организации. 17 апреля такой стало предприятие «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта на Октябрьской железной дороге».