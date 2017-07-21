Шаттлы отвезут болельщиков на матч «Зенита» с «Рубином»

Первый домашний матч нового сезона «Зенит» сыграет с «Рубином» 22 июля на «Санкт-Петербург арене». Болельщики вновь смогут воспользоваться бесплатными автобусами до стадиона.

Как сообщили в пресс-лужбе «Пассажиравтотранса», от станций метро «Петроградская», «Выборгская» и «Чкаловская» до автобусной остановки на Крестовском острове отправятся 105 шаттлов. Перед матчем движение начнется в 15:30 и завершится в 17.30, после окончания автобусы будут развозить любителей футбола с 19:30 до 21:30. Игра начнется в 17:30.

Напомним, эти маршруты были обкатаны футбольными фанатами во время Кубка конфедераций, который проходил в России с 17 июня до 2 июля. Всего за четыре игры, которые команды сыграли в Петербурге, автобусы перевезли 137 тысяч болельщиков.