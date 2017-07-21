В МЧС насчитали 200 тысяч паломников к мощам Николая Чудотворца в Петербурге

200 тысяч паломников пришли поклониться мощам святителя Николая Чудотворца в Петербурге. Такие данные за неделю предоставил оперативный штаб МЧС, который развернулся на территории Александро-Невской лавры.

Как 21 июля сообщили в региональном управлении МЧС, обеспечивают безопасность православных верующих 284 сотрудника региональных спецслужб и 30 единиц техники. По данным ведомства, количество паломников в последние дни возросло и, если раньше, как писала «Фонтанка», время ожидания в очереди было чуть больше трех часов, то сейчас простоять можно и все шесть. Чтобы хвост очереди не вылезал на проезжую часть, было принято решение пропустить паломников через Митрополичий сад.

Учитывая время ожидания, после шести вечера приходить к лавре спасатели не рекомендуют.

Напомним, ребро святителя Николая привезли в Петербург 13 июля, поклониться мощам можно до 28 июля. До того, как привезти их в Северную столицу, в храме Христа Спасителя в Москве святыня провела почти два месяца — с 21 мая ей пришли поклониться 1 миллион 800 тысяч человек. Из Северной столицы частицу мощей святителя увезут обратно в итальянский город Бари.