КС отверг жалобу защитников Исаакия-музея

Конституционный суд России (КС) отклонил жалобу депутата петербургского ЗакСа Бориса Вишневского, касающуюся передачи церкви Исаакиевского собора. Федеральный закон «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения», который оспаривал народный избранник, не нарушает прав граждан, считает КС.

Такое определение вынесено 18 июля и опубликовано на сайте суда 21 июля, передает журналист «Фонтанки».

«Закон не препятствует оспариванию в судебном порядке связанных с передачей религиозной организации имущества религиозного назначения решений и действий публичной власти», – указали служители Фемиды.

Они также подчеркнули, что план-график передачи Исаакия, утверждённый комитетом имущественных отношений 30 декабря 2016 года (распоряжение № 160-р) «сам по себе не порождает каких-либо юридически значимых последствий». Решение «не подменяет и не может подменять собой решение о передаче соответствующего имущества», полагают судьи. Напомним, Борис Вишневский обратился в Конституционный суд после того, как ему не удалось признать незаконным распоряжение КИО в Василеостровском районном суде и Санкт-Петербургском горсуде.

Исаакиевский собор находится в центре крупного скандала с 10 января 2017 года, когда губернатор Петербурга Георгий Полтавченко сообщил, что здание будет отдано в пользование РПЦ. После этого горожане разделились на два лагеря: представители первого устраивают митинги и шествия в защиту светского музея «Исаакиевский собор», второго – участвуют в крестных ходах вокруг храма.