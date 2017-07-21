Петербуржцу проломили голову в драке у ТРК на Гражданском

Петербуржца до полусмерти избили возле торгового комплекса в Калининском районе города в ночь на 21 июля. Обидчика изловил наряд группы задержания отдела вневедомственной охраны.

Как сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по городу и Ленобласти, побоище произошло у дома 41 корпус 2 по Гражданскому проспекту, в котором находится ТРК «Академиеческий». Около 1.40 охранник заметил, как один мужчина избивает другого и вызвал помощь. Увидев патрульный автомобиль, дебошир бросил свою жертву и побежал в сторону улицы Верности, однако прыти не хватило и он оказался в третьем отделе полиции. 23-летний петербуржец был настолько пьян, что вел себя неадекватно. Его оппонент 25 лет с открытой черепно-мозговой травмой помещен в реанимацию городской больницы №3.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.