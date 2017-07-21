"Бней-Иегуда" согласился перенести первый матч с "Зенитом" в Израиль

"Бней-Иегуда" согласился перенести первый матч отборочного этапа Лиги Европы с "Зенитом" в Израиль.

По данным «Спорт-Экспресс», петербургский "Зенит" обратился к клубу "Бней-Иегуда" с предложением поменяться полями в 3-м отборочном раунде Лиги Европы и сыграть первую игру 27 июля в Израиле, а ответную 3 августа в Петербурге.

Скорее всего, это связано с тем, что 6 августа, в воскресенье, "Зениту" предстоит матч чемпионата России со "Спартаком". Как нам стало известно, израильский клуб уже пошел "Зениту" навстречу и согласился на перенос. Однако его теперь должен утвердить УЕФА.

Накануне поздним вечером стал известен соперник «Зенита» по третьему квалификационному раунду Лиги Европы. «Бней-Иегуда» из Израиля победил во втором квалификационном раунде словацкий «Тренчин». Первая игра соперников завершилась вничью со счетом 1:1, в Израиле «Бней-Йегуда» победил 2:0.