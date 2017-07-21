Петербуржцы, путешествующие на катамаране, вышли в Карское море

Арктическая экспедиция «Полстраны под парусом», преодолев лабиринт протоков, вошла в Карское море. Об этом 21 июля сообщает координатор команды команды Plan X Adventure Team.

Экспедиция петербургской команды туристов вошла в Енисейский залив Карского моря. За месяц путешественники преодолели более 2 тысяч км от Красноярска до устья Енисея. Сложности ждали команду в дельте реки. Участок представляет собой лабиринт из узких коридоров, островов и мелей.

«После выхода в море средние глубины увеличились до 6 – 8 метров на расстоянии километра от берега, что позволило эффективно использовать парусное вооружение судна», – рассказывают мореплаватели.

Напомним, четверо петербуржцев отправились в экспедицию на надувном катамаране «Морской слон». Их цель – дойти из Красноярска в Архангельск, преодолев четыре моря Северного Ледовитого океана: Карское, Печорское, Баренцево и Белое. Команда стартовала 26 июня. Для путешествия команда PLAN X подготовила специальное судно — парусный 8-метровый катамаран с надувными баллонами.