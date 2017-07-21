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21.07.2017 13:15
Анонимайзерами займутся в ФСБ и МВД
Госдума приняла во втором чтении законопроект о Tor и VPN-сервисах, позволяющих действовать в сети анонимно и посещать заблокированные сайты. В отличие от первоначальной редакции закона теперь блокировками анонимайзеров будут заниматься в ФСБ и МВД. Обсудили это в эфире интернет-канала [Фонтанка.Офис].
На связи со студией - ведущий юрист «РосКомСвободы» Саркис Дарбинян, руководитель программы МВА-Телеком бизнес школы МИРБИС Евгений Соломатин и другие эксперты:
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