Анонимайзерами займутся в ФСБ и МВД

21.07.2017 13:15

Госдума приняла во втором чтении законопроект о Tor и VPN-сервисах, позволяющих действовать в сети анонимно и посещать заблокированные сайты. В отличие от первоначальной редакции закона теперь блокировками анонимайзеров будут заниматься в ФСБ и МВД. Обсудили это в эфире интернет-канала [Фонтанка.Офис].