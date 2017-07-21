У жильцов дома на Бакунина лопнуло терпение от соседства с шумными иностранцами

Утро у жильцов дома в центре Петербурга началось с визита сотрудников полиции, которые наведались с проверкой к одним соседям по жалобам других.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по городу и Ленобласти, недовольство жителей дома 29 по проспекту Бакунина вызвали новые шумные обитатели цокольного этажа. Полицейские обнаружили, что квартиру заселили 24 мигранта, причем документы оказались в порядке только у одного.

Остальным 23 пришлось проехать вместе с правоохранителями, которые составили в отношении иностранцев административные протоколы о нарушении правил пребывания в России.