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21.07.2017 13:08

Песков о "часах Путина": Дело Бендера живёт

Проданные на аукционе Monaco Legends часы, которые якобы принадлежали президенту России Владимиру Путину, в действительности не имеют к нему никакого отношения.

Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в пятницу, 21 июля, передает Лента.ру.

«Аукционный дом, скорее всего, обманул какого-то покупателя, хорошо накрутил цену. Но это уже пусть покупатель разбирается», — сказал он, подчеркнув, что Кремль никаким образом не будет участвовать в этой истории.

Вместе с тем Песков отметил, что ему жалко покупателя, который попался на уловку. «Дело Остапа Бендера живет», — заключил он.

Ранее российские СМИ со ссылкой на BBC News и компанию Monaco Legends, проводившую аукцион, сообщали о том, что в Монако часы Patek Philippe Triple Complication, выставленные на аукционе Antiquorum с гарантийными документами на имя Владимира Путина, были проданы накануне за 1,054 млн евро.

Как сообщалось, речь идет об очень редкой модели хронометра Patek Philippe 5208P Triple Complication с платиновым корпусом, вечным календарем и золотым циферблатом. Подобные аксессуары производятся ограниченными партиями, и приобрести их можно только по спецзаказу. Кто стал новым обладателем уникальных часов, в аукционном доме сообщить отказались.


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«Победа» зовет влюбленных в небо
Авиакомпания «Победа» начинает набирать сотрудников в Санкт-Петербурге. На работу приглашают тех, кто хочет стать бортпроводником.
18.07.2017 17:23
Компания Л1 подвела итоги первого полугодия
Первая половина 2017 года, особенно его начало, по признанию многих застройщиков стала провальной в плане продаж. Компания Л1 оказался одним из немногих девелоперов, кто не только не почувствовал падения спроса, а, напротив, отметил увеличение продаж.
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