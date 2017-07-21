Песков о "часах Путина": Дело Бендера живёт

Проданные на аукционе Monaco Legends часы, которые якобы принадлежали президенту России Владимиру Путину, в действительности не имеют к нему никакого отношения.

Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в пятницу, 21 июля, передает Лента.ру.

«Аукционный дом, скорее всего, обманул какого-то покупателя, хорошо накрутил цену. Но это уже пусть покупатель разбирается», — сказал он, подчеркнув, что Кремль никаким образом не будет участвовать в этой истории.

Вместе с тем Песков отметил, что ему жалко покупателя, который попался на уловку. «Дело Остапа Бендера живет», — заключил он.

Ранее российские СМИ со ссылкой на BBC News и компанию Monaco Legends, проводившую аукцион, сообщали о том, что в Монако часы Patek Philippe Triple Complication, выставленные на аукционе Antiquorum с гарантийными документами на имя Владимира Путина, были проданы накануне за 1,054 млн евро.

Как сообщалось, речь идет об очень редкой модели хронометра Patek Philippe 5208P Triple Complication с платиновым корпусом, вечным календарем и золотым циферблатом. Подобные аксессуары производятся ограниченными партиями, и приобрести их можно только по спецзаказу. Кто стал новым обладателем уникальных часов, в аукционном доме сообщить отказались.