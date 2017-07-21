Над Петербургом появилась круглая радуга
Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе МФК «Лахта Центр», видео было сделано после сильного дождя, который прошел 18 июля. Кабина крана находится на высоте 360 метров (83 – 86-й этажи), где в будущем будет расположена обзорная площадка небоскреба, с которой будет открываться вид, ранее доступный только с борта вертолёта.
Обзорная площадка Лахта Центра станет самой высокой в Европе.
Круглая радуга / Full circle Rainbow С высоких кранов Лахта Центра можно увидеть не только панорамы, но и интересные эффекты, о которых не догадываются низкоземные обитатели. Например – только с такой высоты обычную радугу после дождя можно увидеть в новом виде – она будет выглядеть не как привычная арка, а как полный круг. #lakhtacenter #лахтацентр #lakhta360 #lakhtaview #ЛахтаЦентрНаучныхЭксперементов