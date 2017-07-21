Казанский юрист, кроме банкротства завода Nissan в Петербурге, требует возместить моральный вред

Юрист из Казани Евгений Минеев, который подал иск в арбитраж о банкротстве автозавода Nissan в Петербурге, решил помимо этого взыскать с компании деньги за моральный вред.

Как стало известно «Фонтанке», юрист решил банкротить завод из-за дефектного автомобиля, который он купил полтора года назад. У машины не блокировался руль.

«Я просил исправить поломку. Завод ссылался на то, что это должен сделать дилерский центр. Так или иначе, мне никто ничего не возместил и не починил», – заявил 21 июля Минеев корреспонденту "Фонтанки".

Казанский суд, куда в первую очередь обратился юрист за возмещением, отказал ему в удовлетворении иска о взыскании. С апелляциями Минеев дошел до Верховного суда республики Татарстан, который удовлетворил его требования. Завод, по словам юриста, должен был еще в марте выплатить ему полмиллиона рублей за сломанный руль. Этого не произошло, поэтому Минеев обратился в Арбитражный суд по Петербургу и Ленобласти с иском о банкротстве петербургского предприятия Nissan.

Помимо прочего, в Выборгский райсуд Петербурга он также написал заявление, уже принятое к производству. В нем Минеев просит взыскать с завода 250 тысяч рублей морального вреда. Первое заседание по существу состоится в конце месяца.