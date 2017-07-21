Петербурженка решила покурить в самолете из Антальи

Три с половиной часа полета без сигарет оказались невыносимыми для пассажирки рейса из Антальи в Петербург. Женщина отправилась покурить в туалет, но замысел нарушила автоматика.

Как сообщили 21 июля в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по СЗФО, на борту лайнера сработали датчики дыма, о чем немедленно сообщили диспетчеру. Около полуночи 20 июля на выходе из самолета 40-летнюю петербурженку, которая летела в компании дочерей 5 и 15 лет, встретили сотрудники транспортной полиции и проводили в линейный отдел для объяснений.

Финалом турецких приключений стал административный протокол, по которому за свое пристрастие к никотину курильщице придется раскошелиться на сумму до полутора тысяч рублей.