Незаконная парковка на Ключевой исчезла после статьи “Фонтанки”

Сейчас на месте самовольно устроенной стоянки остались только бетонные основания для столбов забора. Свободный сквозной проезд по Ключевой улице восстановлен.

Автостоянка, незаконно перегородившая Ключевую улицу, о которой «Фонтанка» рассказала 19 июля, ликвидирована.

Как нам сообщили в комитете по контролю за имуществом Санкт-Петербурга, после публикации "Фонтанки" был организован выезд специалистов комитета на место. Сейчас на месте самовольно устроенной стоянки остались только бетонные основания для столбов забора. Свободный сквозной проезд по Ключевой улице восстановлен.

Напомним, накануне «Фонтанка» убедилась в том, что на Ключевой улице в Калининском районе оборудована незаконная парковка, установленная прямо на проезжей части. Городская улица оказалась перегороженной цепью, непонятные люди собирали деньги за право парковки.

Председатель ККИ Андрей Коротков просит петербуржцев, заметивших подобные самовольные захваты городской земли, сообщать об этом через специальную форму на портале "Наш Санкт-Петербург".