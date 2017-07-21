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21.07.2017 12:37
14 Комментариев

Незаконная парковка на Ключевой исчезла после статьи “Фонтанки”

Сейчас на месте самовольно устроенной стоянки остались только бетонные основания для столбов забора. Свободный сквозной проезд по Ключевой улице восстановлен.
Незаконная парковка на Ключевой исчезла после статьи “Фонтанки”
Управление контроля использования имущества северных районов Санкт-Петерубрга

Автостоянка, незаконно перегородившая Ключевую улицу, о которой «Фонтанка» рассказала 19 июля, ликвидирована.

Как нам сообщили в комитете по контролю за имуществом Санкт-Петербурга, после публикации "Фонтанки" был организован выезд специалистов комитета на место. Сейчас на месте самовольно устроенной стоянки остались только бетонные основания для столбов забора. Свободный сквозной проезд по Ключевой улице восстановлен.

Напомним, накануне «Фонтанка» убедилась в том, что на Ключевой улице в Калининском районе оборудована незаконная парковка, установленная прямо на проезжей части. Городская улица оказалась перегороженной цепью, непонятные люди собирали деньги за право парковки.

Председатель ККИ Андрей Коротков просит петербуржцев, заметивших подобные самовольные захваты городской земли, сообщать об этом через специальную форму на портале "Наш Санкт-Петербург".

Парковку на Ключевой ликвидировали


© Фонтанка.Ру

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комментарии пользователей (14)
azul
21 июля 2017 г. 14:02
Интересно — а кто-то уже заплатил им за парковку за месяц?
shurka
21 июля 2017 г. 13:52
Мим: полагаю, что он стерся за очень-очень многолетнее время существоваания стоянки.
sgi
21 июля 2017 г. 13:26
Судя по фоткам, там парковка была уже в тот момент, когда асфальт на этой улице клали.
taguan
21 июля 2017 г. 13:22
посмотрим, надолго ли -забор в эти бетонные пирамидки недолго вставить заново... Кому нужны для швартовки лодок мертвые якоря -налетайте, халява!
Венед
21 июля 2017 г. 13:08
Круто. А кого посадили за мошенничество-то?
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