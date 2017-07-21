Школьница сорвалась с железнодорожного моста через Охту

Школьница упала с железнодорожного моста через Охту между станциями Дача Долгорукова – Полюстрово в Красногвардейском районе Петербурга вечером 20 июля. Девочку госпитализировали в тяжелом состоянии.

Как 21 июля сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по СЗФО, пострадавшей 13 лет. Она гуляла в компании подруги и решила пощекотать нервы, перейдя по конструкциям моста на другую сторону, однако оступилась и упала на железнодорожные пути.

О происшествии сообщили родным пострадавшей ученицы. Родители ее подруги получили административный протокол о неисполнении обязанностей по воспитанию.

В апреле 2014 года на этом же мосту погибла 17-летняя выпускница одной из петербургских школ. Девушка с приятельницей пришли к железнодорожному мосту для того, чтобы устроить фотосессию, и забрались на вершину металлических конструкций ограждения моста. В результате неосторожного движения одна из них потеряла равновесие, упала вниз на железнодорожные пути и от полученных травм скончалась.

В июне 2016 года на этом же мосту от удара током скончался подросток, который забрался наверх, чтобы посмотреть на город с высоты, однако оступился, зацепился за контактный электрический кабель и получил смертельную травму. http://www.fontanka.ru/2015/06/25/062/