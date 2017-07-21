Порошенко встречается с Лукашенко

Президенты Украины и Белоруссии Петр Порошенко и Александр Лукашенко начали переговоры в Киеве.

Об этом 21 июля сообщает 112 Украина, добавляя, что несколько минут назад перед зданием администрации украинского президента состоялась официальная церемония встречи лидеров соседних стран

Ожидается, что лидеры двух стран сделают заявления для СМИ по итогам переговоров.

Ранее пресс-служба белорусского президента сообщила, что Порошенко и Лукашенко обсудят развитие политического, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества между странами. Основное внимание будет уделено текущему состоянию и перспективам взаимодействия в экономике, в том числе в таких сферах, как торговля, инвестиции, промышленная кооперация, нефтехимический комплекс, энергетика, сельское хозяйство, транспортно-логистическая отрасль, развитие межрегионального диалога. Планируется также согласовать подходы к дальнейшему развитию приграничного сотрудничества. Одной из тем встречи станет урегулирование конфликта на Донбассе.