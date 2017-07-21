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21.07.2017 12:08
6 Комментариев
Иван, да не Terrible
Президент России недавно переписал (точнее, перетолковал) историю на встрече с работниками Лебединского горно-обогатительного комбината (того самого, в нечестном приобретении которого Навальный обвинял Усманова). В результате этой новой трактовки школьные учебники истории, наверное, надо будет срочно переписать и переиздать (до 1 сентября), а знаменитую картину Ильи Репина внести в список экстремистских материалов.

Для тех, кто еще не совсем в курсе, напомню, что одного из работников комбината больше собственной зарплаты и условий труда взволновала такая высокая материя, как отечественная история. Из его слов президент РФ узнал, что «в настоящее время много историков, не историков, заинтересованных людей коверкают нашу историю, оказывают огромное давление». Из этой восхитительной преамбулы следовал вопрос господину президенту. Суть его можно, вообще-то, выразить одним словом: «Доколе!»

Правда, горно-обогатительный Тацит талантами Цицерона явно не блистал и произнес буквально следующее: «Будет ли государство до конца бороться за эту историю? Может быть, стоит продумать еще какие-то особые меры, средства?»

Кажется, фамилия этого человека – Лапченко. И он точно знает, что есть история исковерканная и история не исковерканная. И хотя из заданного вопроса не совсем ясно, за какую из двух историй государство должно, по его мнению, бороться до конца, но то, что необходимы еще дополнительные особые меры и средства этой борьбы, вопрошающий догадывается. И даже, можно сказать, рекомендует. 

Я бы посоветовал новоиспеченному доктору белгородских наук (выражение Ю. Латыниной) и нынешнему министру культуры Мединскому опасаться конкурента. Как историк рабочей закваски Лапченко явно круче. Последнее утверждение в доказательствах не нуждается, так как его неудержимый позыв к «не исковерканной истории» поддержал президент России. И, в свою очередь, рассказал нам о том, что Иван Грозный не убивал своего сына. Байку же эту придумал агент госдепа (точнее, папский нунций) после того, как царь его послал «по известному адресу». А послал он его туда потому, что прельщал «латинской ересью», то бишь сманивал в католичество. 

Бывший экономический советник президента Андрей Илларионов стал на полном серьезе и детально опровергать своего прежнего начальника. И папский нунций был не папский нунций, а папский легат; и никто его по известному адресу не посылал, а напротив, принимали с высочайшими почестями, которые были оказаны ему, так как видели в нем посредника, который мог способствовать заключению мира после капитально проигранной большой войны (польские конные рейды временами добирались аж до Ярославля). 

Однако не осознал Илларионов, что теперь историческая наука в России – это то, что скажет о прошлых событиях нынешнее государство. А раз скажет так, а не иначе, то, значит, именно все так и было, как сказано. Мединский, кстати, не первооткрыватель этой великой истины, а всего лишь подражатель историку-марксисту Михаилу Покровскому, устами которого в 1928 г. было заявлено: «История – это политика, опрокинутая в прошлое». 

Перемена всей точки зрения нашей на Ивана Грозного – это важнейший шаг вперед и новый этап борьбы с покушающимися на Русь Святую врагами, как внешними, так и внутренними. Поэтому для успеха в этом благородном деле стоит для начала наделить товарища Лапченко полномочиями «демиурга истории». Маркс уже как-то возлагал на пролетариат сей почетный титул. Возглавит Лапченко подотдел очистки исторического прошлого – заживем светлым будущим. Получится такой историко-обогатительный комбинат. 

Да, как помним, новый учебный год на носу. Если канонические слова президента в учебники за месяц поместить не удастся, то надо срочно отозвать всех училок из отпусков и пусть день и ночь выдирают страницы с клеветой на великого царя. Ну а если вдруг какая историчка посмеет хулу на него возводить, то в «Домострое» способы воспитания для таких нечестивиц давно прописаны. Недаром наш горнообогатитель на особые меры и  средства упирал. 

Но все это меркнет перед лицом грядущего выбора народом нашего президента в марте 2018 года. В тяжелое время он состоится. Кружат над нами враги. И тут, как нигде, нужна преемственность традиций. Лозунг «1941-1945. Можем повторить!», конечно, замечателен, но начать стоит все-таки из исторических глубин. Например, почему бы не украсить президентскую кампанию и таким: «Ливонская война 1558-1583. Можем повторить!» И трепещи, НАТО!  

Кто же четверть века за «Русский мир» воевать откажется? Разве что отщепенцы какие. А так, все сомкнем ряды и дружно за это проголосуем. И, конечно, впереди всех со своим восторженным волеизъявлением помчатся жители Ивангорода, Кингисеппа (Ямбурга), Копорья и окрестностей. Разумеется, вовсе не потому, что они к Швеции в итоге отойдут. Как можно только так плохо о них подумать!

Говорят, московская реновация не пойдет на пользу носителю верховной власти. Мол, напугаются москвичи. Но это только если в эпохе Грозного подобия не сыскать. А оно – под рукой. Вот − опричнина, а вот вам – земщина. Первая нынче будет в центре (не в Александровской слободе), вторая – по краям. Назовем депортации (слово-то какое нехорошее, иностранное!), как XVI веке, «выводами», и народ с пониманием примет дар, ниспосланный ему милостью власть имущих. И сам «выведется». 

Не только прошлое дает уроки настоящему, но и настоящее – прошлому. Вот недавно Кремль на натовский ролик о «лесных братьях» в странах Балтии бурно прореагировал. Это ведь фашистские недобитки против доблестных войск НКВД за печеньки госдепа лет 8 после войны воевали. А отсюда теперь следует общее правило для российских историков: все, кто против нас воевал, – фашисты. «Фашистская клика Стефана Батория», например. Чем не находка!

Да, еще более важно историкам запомнить: мы никогда ни на кого не нападаем! Мы так обороняемся. Вот Грозный царь поначалу отнял у Ливонского ордена Нарву, Дерпт, а у Литвы – Полоцк. Так нужно было границу от Москвы отодвинуть, к Балтике выйти. И ведь правы были! В процессе войны нехорошие Великое княжество Литовское и Королевство Польское Люблинскую унию учинили и объединились в Речь Посполитую. В сущности, мини-НАТО тех лет соорудили. Была бы тогда ПРО, так они бы ее рядом со Смоленском поставили. И под корчму на литовской границе замаскировали.  

Короче говоря, впереди нас ждет реинкарнация Ивана IV в образе Владимира Владимировича. Однако бояться этого не надо. Иван Васильевич сына не убивал и вообще был жестким лишь в той мере, в какой нелегкое время требовало. А так – добрейшей души был человек! Вот клеветники России его «демонизировали» и прозвали Terrible (Ужасный), а он – Грозный! Чуете разницу? 

Один из таких клеветников, американский историк Ричард Пайпс, однажды, отвечая на вопрос, чем деспот Генрих VIII (король Англии 1509-1547) отличался от деспота Ивана Грозного, заявил: «Первый, бесчинствуя, нарушал закон, а второй, бесчинствуя, творил закон!» И не понял буржуазный историк, что Россия и жива лишь возведенной в закон волей царской. Будет она – будет и Россия! А желания царя и есть правила для всех. Конституция у нас такая. Это вам не какие-нибудь Джефферсон да Мэдисон с их непонятным разделением властей. Разве можно царя на какие-то там независимые ветви делить! У нас кто на такое только намекнет, самого на суку повесим. 

И под конец могу предложить еще один актуальный слоган: «Да будет день!» Опричника, разумеется. Погрузим XXI век в XVI и построим цифровую экономику. Оцифруем нашу духовность и понесем в мир виртуальную благодать. Обратим неразумных в себе подобных, а непокорных пошлем «по известному адресу». Последним останется только надеяться на то, что вслед за папским нунцием на три буквы в Рим, а не в противоположную сторону. Основание надеяться есть: царь Иван IV Юрьев день не отменял.  

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комментарии пользователей (6)
***
21 июля 2017 г. 13:31
А Петра — записать в либеральные агенты проклятого Запада.
Modest
21 июля 2017 г. 13:19
А Стенька Разин всего лишь оказывал эскортные услуги проплывающим мимо купцам.
cefania01
21 июля 2017 г. 13:15
Циник: в смысле "правдой"?
Циник
21 июля 2017 г. 13:00
Randy: А вот действительно. Есть что ли 100% доказательства что он убил? Одни версии. Тут скорее всего роль сыграла картина Репина. И как бывает, талантливая фантазия становиться аксиомой.
Randy
21 июля 2017 г. 12:55
убивал, не убивал — это науке неизвестно.
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