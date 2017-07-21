Генпрокуратура нашла нарушения в Невско-Ладожском управлении Росводресурсов

Невско-Ладожское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов не прошло проверку Генеральной прокуратуры. Надзорное ведомство выявило более десятка нарушений и внесло представление в адрес исполняющей обязанности руководителя Анны Кузнецовой.

Как сообщили 21 июля в пресс-службе Генпрокуратуры России, нарушения выявили в предоставленных государственными служащими сведений о доходах и имуществе.

Некоторые сотрудники управления Росводоресурсов не сообщили данные о недвижимости и транспорте, которыми владеют они и их супруги, а также скрывали получение денежных выплат.

К примеру, заместитель начальника отдела водных ресурсов по Петербургу не указала сведения о двух автомобилях, принадлежащих ей и ее мужу, а ведущий специалист-эксперт отдела регулирования водопользования не сообщила сведения о моторной лодке супруга.

В итоге 15 государственных служащих привлекли к дисциплинарной ответственности, в том числе 6 руководителей.