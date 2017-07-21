Экс-глава латвийского Swedbank ушел из банка «Санкт-Петербург» вместе с подчиненной

Наблюдательный совет банка «Санкт-Петербург» исключил из состава правления кредитного учреждения главного исполнительного директора (СЕО) Мариса Манчинскиса. Вместе с ним ушла и заместитель председателя правления банка Оксана Панченко. Сообщение об этом появилось в ленте раскрытия официальной информации 21 июля.

Бывший глава латвийского Swedbank и председатель Латвийской ассоциации коммерческих банков пришел в «Санкт-Петербург» в сентябре 2016 года. Он возглавил операционную деятельность кредитной организации и курировал работу заместителей председателя правления.

Как говорил тогда председатель правления банка Александр Савельев, в задачи латвийского банкира входило «совершенствование эффективной системной бизнес-модели публичного банка, развитие расчетного и транзакционного бизнеса, трансформация корпоративной культуры для построения digital-банка будущего».

В задачи Панченко, которая пришла в «Санкт-Петербург» из Москвы в 2017 году, входили управление, развитие, координация работы корпоративного бизнеса банка и обеспечение эффективного развития клиентской базы и клиентских отношений.

Перестановки подтвердили «Фонтанке» в пресс-службе банка «Санкт-Петербург».

"Марис Манчинскис, главный исполнительный директор – первый заместитель председателя Правления Банка «Санкт-Петербург» завершает свою работу в Банке. Решение принято господином Манчинскисом в связи с семейными обстоятельствами, – говорится в официальном сообщении банка, которое прислали в редакцию. – Оксана Панченко, заместитель председателя Правления, приняла решение о завершении работы в банке и возвращении в профессиональное банковское сообщество Москвы".

В банке уточнили, что в ближайшее время будет произведено перераспределение должностных обязанностей между членами правления банка. Корпоративный блок возглавит заместитель председателя правления Владимир Скатин.