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21.07.2017 11:42

Бердыев: "Рубин" готовится не к Манчини

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев 21 июля поделился ожиданиями от матча 2-го тура чемпионата России с «Зенитом». Казанский клуб готовится к гостевому поединку в Петербурге на пределе возможностей.

"Это восстановительная работа от тех нагрузок, которые ребята получили в тренировочном процессе. Второе – тактические взаимодействия, стандарты, – заявил Бердыев изданию sports.ru. – «Зенит» – амбициозный клуб. Ничего нового я не скажу. С большими задачами, с хорошим тренером. Интересная игра будет, посмотрим".

– Манчини – серьезный тренер. К чему готовитесь?

– Я бы не сказал, что мы готовимся к конкретному тренеру. Мы готовимся к команде, исходя из своей ситуации, также исходим из тех проблемных позиций в обороне и в атаке, которые есть у соперника. К этому готовимся.

Игра команд состоится завтра на "Санкт-Петербург арене". Начало в 17.30.


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