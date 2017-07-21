Жириновский вновь предложил начинать учебный год 1 октября

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский вновь заявил, что начало учебного года в России нужно передвинуть на 1 октября.

Его слова в пятницу, 21 июля, приводит Лента.ру со ссылкой на ТАСС.

«Будем настаивать, чтобы учебный год был с 1 октября, чтобы лето продлить хотя бы за счет сентября. В сентябре великолепная погода», — сказал политик в пятницу журналистам.

По его словам, когда-то учебный год начинался именно с этой даты. Это обеспечивало хороший отдых Госдуме и гражданам, отметил лидер ЛДПР.

В сентябре 2016 года, вскоре после выборов, Жириновский уже предлагал то же самое на встрече президента России Владимира Путина с председателями партий, прошедших в седьмой созыв Госдумы. При этом он заявил, что в качестве компенсации стоит продлить учебный год до 15 июля.