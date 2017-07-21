Против главы «Семейного капитала» возбудили девятое уголовное дело
Глава кооператива «Семейный капитал» Наталья Верхова получила девятое уголовное дело о неисполнении решения суда. Поводом вновь стал долг, но уже не пайщикам, а бывшему сотруднику объединения.
Как сообщает 21 июля пресс-служба петербургского управления Федеральной службы судебных приставов, председатель правления «Семейного капитала» не выплатила потерпевшему 407 тысяч рублей заработной платы. Мужчина обратился в Кировский районный суд Красноярска, который встал на его сторону, и в отношении Верховой возбудили исполнительное производство. Денежные счета кооператива к этому моменту были арестованы из-за долгов, однако от пайщиков пришли новые финансовые вливания, которыми председатель распорядилась по своему разумению, оставив экс-работника без положенной зарплаты.
Ранее в отношении Натальи Верховой было возбуждено восемь уголовных дел: три за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности и пять – за неисполнение судебных решений.
Всего в Адмиралтейском отделе судебных приставов находятся 540 исполнительных производств на взыскание в пользу пострадавших пайщиков «Семейного капитала» более 360 миллионов рублей.
Справка:
«Семейный капитал» был основан в 2011 году. Через четыре года, по информации самой организации, был восстановлен и модернизирован ряд сельскохозяйственных предприятий, созданы собственные заводы и магазины, логистика и предприятия сферы услуг. В 2016 году у кооператива начались серьёзные финансовые проблемы, но организация к тому времени подготовила для своих пайщиков запасной «аэродром» и перевела их в новое НПО. «Десятки регионов присутствия, множество предприятий, собственная крупная сеть магазинов и невероятный оборот денежных средств», – говорится на сайте общества, которому на днях исполнилось три года. НПО насчитывает больше 15 тысяч пайщиков.