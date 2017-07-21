Против главы «Семейного капитала» возбудили девятое уголовное дело

Глава кооператива «Семейный капитал» Наталья Верхова получила девятое уголовное дело о неисполнении решения суда. Поводом вновь стал долг, но уже не пайщикам, а бывшему сотруднику объединения.

Как сообщает 21 июля пресс-служба петербургского управления Федеральной службы судебных приставов, председатель правления «Семейного капитала» не выплатила потерпевшему 407 тысяч рублей заработной платы. Мужчина обратился в Кировский районный суд Красноярска, который встал на его сторону, и в отношении Верховой возбудили исполнительное производство. Денежные счета кооператива к этому моменту были арестованы из-за долгов, однако от пайщиков пришли новые финансовые вливания, которыми председатель распорядилась по своему разумению, оставив экс-работника без положенной зарплаты.

Ранее в отношении Натальи Верховой было возбуждено восемь уголовных дел: три за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности и пять – за неисполнение судебных решений.

Всего в Адмиралтейском отделе судебных приставов находятся 540 исполнительных производств на взыскание в пользу пострадавших пайщиков «Семейного капитала» более 360 миллионов рублей.