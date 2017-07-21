Ростуризм: Россияне не пострадали при землетрясении в Турции

Россияне не пострадали при землетрясении в Турции, с таким заявлением утром 21 июля выступило Федеральное агентство по туризму (Ростуризм).

"По данным Ситуационно-кризисного центра МИД России, среди погибших и пострадавших российских граждан нет. Федеральное агентство по туризму призывает граждан, находящихся на территории Турции и Греции сохранять спокойствие, следовать указаниям властей и внимательно относиться к их рекомендациям относительно соблюдения мер безопасности", – говорится в сообщении ведомства.

В пятницу, 21 июля 2017 года, в Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 6,7. Эпицентр землетрясения находился в 10 км от турецкого города Бодрум (провинция Мугла) и в 16 км от греческого острова Кос. Сообщается о пострадавших и погибших на острове Кос. Туроператоры уверяют, что он не пользуется спросом среди россиян.