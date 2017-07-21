Еще
14:12 21.07.2017
Пришлите свою новость!
14:12
Шаттлы отвезут болельщиков на матч «Зенита» с «Рубином»
14:07
За год европейские таможенники изъяли более 40 млн поддельных товаров
14:04
В МЧС насчитали 200 тысяч паломников к мощам Николая Чудотворца в Петербурге
14:02
КС отверг жалобу защитников Исаакия-музея
13:58
Петербуржцу проломили голову в драке у ТРК на Гражданском
13:49
"Бней-Иегуда" согласился перенести первый матч с "Зенитом" в Израиль
13:41
Участок КАД в районе Московского шоссе сузят вдвое
13:34
Петербуржцы, путешествующие на катамаране, вышли в Карское море
13:23
У жильцов дома на Бакунина лопнуло терпение от соседства с шумными иностранцами
13:15
Анонимайзерами займутся в ФСБ и МВД
13:12
Госдума узаконила телемедицину
13:08
Песков о "часах Путина": Дело Бендера живёт
12:58
Госдума запретила анонимайзеры в России
12:53
Воровскую врезку длиной полтора километра нашла у себя "Транснефть-Балтика"
12:42
Казанский юрист, кроме банкротства завода Nissan в Петербурге, требует возместить моральный вред
12:37
Незаконная парковка на Ключевой исчезла после статьи “Фонтанки”
12:30
Петербурженка решила покурить в самолете из Антальи
12:18
Школьница сорвалась с железнодорожного моста через Охту
12:13
Здание Сбербанка на Фурштатской вновь не удалось продать
12:09
Порошенко встречается с Лукашенко
12:02
Генпрокуратура нашла нарушения в Невско-Ладожском управлении Росводресурсов
11:52
Экс-глава латвийского Swedbank ушел из банка «Санкт-Петербург» вместе с подчиненной
11:47
В Ленобласти механик теплохода метал ножи в рабочих плавкрана
11:42
Бердыев: "Рубин" готовится не к Манчини
11:35
Нефть растёт в цене
11:30
Жириновский вновь предложил начинать учебный год 1 октября
11:25
Против главы «Семейного капитала» возбудили девятое уголовное дело
11:15
Ростуризм: Россияне не пострадали при землетрясении в Турции
11:10
Россияне смогут вызывать врача на дом через Интернет
11:05
На Неве прошла ночная тренировка Главного военно-морского парада
10:51
Госдума ужесточила наказание за склонение к суициду
10:45
Трамп полгода не может назначить посла в Финляндии
10:32
Кассиршу пекарни в Петербурге обокрал ночной гость
10:18
Усть-Лужский таможенный пост переехал и расширился
10:10
Siemens разрывает отношения с российскими компаниями из-за поставок турбин в Крым
10:06
«АвтоВАЗ» уходит на каникулы до середины августа
10:02
В Петербурге раскрыли инсценированное нападение в медицинских масках на подростка
09:48
Клип Linkin Park, опубликованный в день смерти вокалиста, собрал больше 5 млн просмотров
09:25
Юрист из Казани банкротит завод Nissan в Петербурге
09:16
В Чечне и Ингушетии ликвидировали 31 боевика за полгода
09:01
Тело Сальвадора Дали эксгумировали для установления отцовства
08:47
РФ стала лидером по числу запросов на удаление данных в Google
08:36
На аукционе в Монако продали «часы Путина» за миллион евро
08:23
Стрелков: Ополчению нечем было сбить «Боинг» над Донецком
08:13
Двое погибли и 120 пострадали при землетрясении на греческом Косе
08:05
Трамп внес на утверждение в сенат кандидатуру посла в РФ
01:01
Аллею почетных граждан Петербурга выкрасили в красное
00:38
Помощник конгрессмена Даны Рорабахера уволен за связи с Россией
00:26
Басманный суд заочно арестовал украинского прокурора из дела Януковича
00:18
В Ботаническом саду зазвучит музыка Вивальди и Пьяццоллы
00:08
Ростовская область выкупила у «Матч ТВ» права на трансляцию игр ФК «Ростов»
00:01
СМИ: на закрытом показе «Матильды» присутствовал Володин
20/07
Уборщики мусора, подозреваемые в обнале 120 млн, отправлены под домашний арест в Петербурге
20/07
Сын Виталия Кличко отказался говорить с журналистом на украинском языке, извинившись по-русски
20/07
Google создал виртуальную экскурсию на МКС
20/07
"Кайрат" с Аршавиным вылетел из Лиги Европы
20/07
Биржи США закрылись разнонаправленно
20/07
Посольство РФ установило контакт с родными сына убитой в Валенсии россиянки
20/07
Наставник "Бней-Иегуды": Мы поедем в Петербург и попытаемся получить удовольствие
20/07
CNN: данные Facebook помогут в расследовании о вмешательстве России в американские выборы
20/07
Майк Шинода прокомментировал смерть лидера Linkin Park
20/07
Мировые цены на нефть снижаются
20/07
ФСБ проверила МЧС в Мурино и Петербурге
20/07
Тime вновь выйдет с портретом Путина на обложке
20/07
Следователи подтвердили смерть фронтмена Linkin Park
20/07
СМИ: Защитник «Лиона» Мапу Янга-Мбива может перейти в «Зенит»
20/07
На карте Павловска появилась площадь Академика Рыкачёва
20/07
Первым соперником «Зенита» в Лиге Европы стал израильский «Бней-Йегуда»
20/07
ЕСПЧ признал неприемлемыми 6000 жалоб против России
20/07
Viber откроет представительство в РФ
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
21.07.2017 11:15
0 Комментариев

Ростуризм: Россияне не пострадали при землетрясении в Турции

Россияне не пострадали при землетрясении в Турции, с таким заявлением утром 21 июля выступило Федеральное агентство по туризму (Ростуризм).

"По данным Ситуационно-кризисного центра МИД России, среди погибших и пострадавших российских граждан нет. Федеральное агентство по туризму призывает граждан, находящихся на территории Турции и Греции сохранять спокойствие, следовать указаниям властей и внимательно относиться к их рекомендациям относительно соблюдения мер безопасности", – говорится в сообщении ведомства.

В пятницу, 21 июля 2017 года, в Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 6,7. Эпицентр землетрясения находился в 10 км от турецкого города Бодрум (провинция Мугла) и в 16 км от греческого острова Кос. Сообщается о пострадавших и погибших на острове Кос. Туроператоры уверяют, что он не пользуется спросом среди россиян.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (0)
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Фото предоставлено компаний FORTGROUP
14.07.2017 18:40

Планы на выходные: посетить выставку или выиграть приз в прямом эфире

Современная выставка, нестандартные форматы досуга, новый опыт и только позитивные эмоции станут отличным дополнением к экономному шопингу.
Салон «Сахар»
07.07.2017 10:00

Жителям Санкт-Петербурга бесплатно раздают сертификаты на эпиляцию

Летом, в пору преображения и пляжного сезона, хотите выглядеть сногсшибательно? Уже действуете или все еще откладываете? Нет времени, работа, другие дела, планы. Бесплатный купон на эпиляцию – ваш стимул к действию.
maximumtest.ru
05.07.2017 11:18

Эксперты расскажут девятиклассникам, нужно ли готовиться к ОГЭ

40% девятиклассников не готовятся к ОГЭ и недооценивают этот экзамен. После чего более 50% школьников получают на ОГЭ по русскому языку тройки и двойки.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
За год европейские таможенники изъяли более 40 млн поддельных товаров
Петербуржцу проломили голову в драке у ТРК на Гражданском
У жильцов дома на Бакунина лопнуло терпение от соседства с шумными иностранцами
Петербурженка решила покурить в самолете из Антальи
Школьница сорвалась с железнодорожного моста через Охту
Генпрокуратура нашла нарушения в Невско-Ладожском управлении Росводресурсов
Против главы «Семейного капитала» возбудили девятое уголовное дело
Ростуризм: Россияне не пострадали при землетрясении в Турции
Кассиршу пекарни в Петербурге обокрал ночной гость
В Петербурге раскрыли инсценированное нападение в медицинских масках на подростка
В МЧС не все Пучков
Новое ректорское дело
Казнь бездомных и охламоны с окраин
Метро просит отсрочку от терактов
Тень ФСБ в деле детского порно
Гостайну разгласила женская дружба
Животное в деле проектировщика «Мариинки-2»
Гендиректор Радиевого института: Про утечку приврали, чтобы побольше финансирование получить
Смерть идет по проводам
В МЧС все Пучков
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Незаконная парковка на Ключевой исчезла после статьи “Фонтанки”

geralt/pixabay.com

Космическая угроза: обязательно бахнет! Но потом

Как на деньги императрицы будущий Волго-Балт им. Ленина строили

Новости компаний
Фото предоставлено компаний FORTGROUP
14.07.2017 18:40
Планы на выходные: посетить выставку или выиграть приз в прямом эфире
Современная выставка, нестандартные форматы досуга, новый опыт и только позитивные эмоции станут отличным дополнением к экономному шопингу.
Салон «Сахар»
07.07.2017 10:00
Жителям Санкт-Петербурга бесплатно раздают сертификаты на эпиляцию
Летом, в пору преображения и пляжного сезона, хотите выглядеть сногсшибательно? Уже действуете или все еще откладываете? Нет времени, работа, другие дела, планы. Бесплатный купон на эпиляцию – ваш стимул к действию.
maximumtest.ru
05.07.2017 11:18
Эксперты расскажут девятиклассникам, нужно ли готовиться к ОГЭ
40% девятиклассников не готовятся к ОГЭ и недооценивают этот экзамен. После чего более 50% школьников получают на ОГЭ по русскому языку тройки и двойки.
ФОРА-БАНК
03.07.2017 12:43
ФОРА-БАНК к своему 25-летнему юбилею подарил Петербургу парусный праздник
В год своего 25-летия АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) стал Генеральным спонсором серии международных парусных регат «Who is who»
maximumtest.ru
28.06.2017 12:07
Год до ЕГЭ: к чему быть готовым?
«Выбирать вуз и готовиться к ЕГЭ нужно заранее», - советуют родители нынешних выпускников школы.
maximumtest.ru
21.06.2017 10:00
5 секретов успешной сдачи ОГЭ для будущих девятиклассников
Серьёзность ОГЭ опрометчиво недооценивают как сами школьники, так и их родители: по русскому языку более 50% учеников получают на ОГЭ тройки и двойки. Корень проблемы - позднее начало подготовки.
maximumtest.ru
15.06.2017 10:00
18 июня родителям расскажут как помочь старшеклассникам в подготовке к ЕГЭ и поступлению
Родители старшеклассников встретятся на масштабном мероприятии “Всероссийское родительское собрание старшеклассников”, где можно задать вопросы экспертам в области подготовки к ЕГЭ и поступления на бюджет в вузы РФ.
Angry Birds Activity Park
09.06.2017 20:52
Парки помогают провести каникулы с пользой
День напролет в компании планшета – вот краткое сочинение современного школьника на тему «Как я провел лето?». Хотите, чтобы было по-другому?
07.06.2017 10:09
Будущим одиннадцатиклассникам расскажут, что происходит с ЕГЭ
11 июня эксперты расскажут будущим одиннадцатиклассникам о первых итогах ЕГЭ-2017 и о том, как не допустить ошибок нынешних выпускников.
Фото: Коньков Сергей
31.05.2017 16:14
Когда капиталисты идут к коммунисту ЗакСа Ивановой
Владельцы контрольного пакета акций 22 года не видят прибыли, сдавая в аренду тысячи метров на Апраксином Дворе. А миноритарии не видят защиты в судах. Тогда они идут к депутату-коммунисту. Тем более, что она - супруга их оппонента
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.