Госдума ужесточила наказание за склонение к суициду

Госдума РФ 21 июля приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который ужесточает уголовную ответственность за склонение к самоубийству, в том числе через так называемые группы смерти в соцсетях. За документ проголосовали 420 депутатов, против не выступил никто, один воздержался.

Закон был внесен на рассмотрение 17 июля и принят в трех чтениях за пять дней. Документ изменяет статьи 110.1 и 110.2 УК РФ (склонение к самоубийству и организация склонения к самоубийству).

Согласно закону, склонение к самоубийству или содействие совершению самоубийства будет наказываться лишением свободы на срок от 5 до 10 лет (действующее законодательство предполагает срок до 5 лет). Документ также устанавливает срок от 8 до 15 лет лишения свободы за склонение и содействие совершению самоубийства, повлекшие смерть двух или более несовершеннолетних, либо заведомо беспомощных или зависимых от виновного, либо беременной женщины.