Аэрофлот расширяет систему поощрения командиров воздушных судов

С 1 октября 2017 года Аэрофлот вводит дополнительную систему поощрения пилотов.

Ежеквартально по результатам работы в предыдущем квартале и в порядке ст. 191 Трудового кодекса РФ за добросовестную, продолжительную и безупречную работу действующему командно-летному, летно-инструкторскому составу и командирам воздушных судов будет выплачиваться:

при стаже от 1 года до 2 лет – 75 тыс. руб.,

при стаже от 2 до 3 лет – 150 тыс. руб.,

при стаже более 3 лет – 240 тыс. руб.

Данная система поощрения пилотов соответствует мировой практике гражданской авиации.

Это очередной шаг Аэрофлота по обеспечению достойного уровня доходов и социальной защищенности пилотов, который должен содействовать закреплению в ведущей российской авиакомпании высококвалифицированных летных кадров.

В прошлом месяце руководство российского национального авиаперевозчика приняло решение ввести единовременные выплаты при трудоустройстве летного состава. Для поступающих на работу в ПАО «Аэрофлот» были установлены единоразовые выплаты в следующем размере: для командира воздушного судна – 650 тыс. руб., для второго пилота – 350 тыс. руб.

Аэрофлот — лидер воздушного транспорта России, член глобального авиационного альянса SkyTeam. Совокупная маршрутная сеть альянса насчитывает 1062 пункта в 177 странах. В 2016 году Аэрофлот перевез 29 млн человек, а с учетом авиакомпаний Группы «Аэрофлот» — 43,4 млн.

Аэрофлот первым из российских компаний стал обладателем высокого рейтинга «четыре звезды» Skytrax по качеству сервиса. В 2017 году в шестой раз стал обладателем престижной международной премии Skytrax World Airline Awards в категории «Лучшая авиакомпания Восточной Европы».