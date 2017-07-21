В ЖК «Калина-парк» откроют второй детский сад и начальную школу

«Группа ЛСР» получила разрешение на ввод в эксплуатацию детского сада на 220 мест и начальной школы на 300 мест в жилом комплексе «Калина-парк».

В прошлом году в этой локации компания уже построила детский сад на 180 мест и самую большую школу в городе на 1375 мест.

Новая школа и сад – очень просторные и включают не только привычные стандартные помещения классных комнат, игровых, столовых и спален. Оба здания построены в соответствии с последними трендами в современной педагогике: всесторонне развитие, здоровый образ жизни и правильная физическая активность. В новом трехэтажном детском саду площадью 5,5 тыс. кв. метром есть отдельные залы для занятия музыкой и хореографией, физкультурой, есть даже бассейн. Прилегающая к детскому саду территория отличается простором и многофункциональными игровыми площадками. Детский сад находится по адресу Бестужевская улица, 3, корпус 5.

Новая школа включает инновационные классы, оборудованные интерактивными досками, лингафонные и компьютерные кабинеты, актовый и спортивный залы, и столовая с современным оборудованием.

Жилой комплекс «Калина-парк» возведен «Группой ЛСР» в Калининском районе Санкт-Петербурга. В его состав входят многоэтажные жилые дома с ярким дизайном и комплексным благоустройством территории. Рядом с комплексом находятся сразу несколько парков, где будущие жильцы смогут с комфортом проводить свободное время.

Рядом с комплексом «Калина Парк» «Группа ЛСР» также ведет строительство еще нескольких своих проектов: жилых комплексов комфорт-класса «Калейдоскоп» и Cinemа. Квартиры в этих домах сдаются покупателям с качественной отделкой «под ключ». В этой локации будет сформирован целый комфортный микрорайон со всеми удобствами.

Узнать больше о жилых комплексах, квартирах и условиях приобретения недвижимости можно в офисах продаж «Группы ЛСР» или по телефону (812) 325-01-01. Бесплатный федеральный номер: 8-800-325-01-01.

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