Кассиршу пекарни в Петербурге обокрал ночной гость

Таинственный незнакомец разбудил 20-летнюю кассиршу пекарни, которая не закрыла входную дверь, и оставил ее без техники и рюкзака в Калининском районе Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке», в полицию с заявлением о краже молодая женщина обратилась 20 июля. По ее словам, ночью она проснулась и увидела в собственной квартире незнакомого мужчину. Он объяснил ей, что дверь в помещение была открыта. После его ухода кассирша обнаружила, что осталась без рюкзака с банковскими картами, мобильным телефоном и планшетом. Сумма ущерба устанавливается.