Siemens разрывает отношения с российскими компаниями из-за поставок турбин в Крым

Концерн Siemens принял решение разорвать лицензионное соглашение с российскими компаниями. Аннулировать контракт на поставки оборудования для электростанций компания решила на фоне скандала с поставкой в Крым в обход санкций Евросоюза четырех газовых турбин.

Как сообщает 21 июля Lenta.ru со ссылкой на федеральные информагентства, концерн предложил также выкупить поставленные на полуостров турбины, произведенные петербургской компанией «Сименс технологии газовых турбин» — совместным предприятием Siemens и ОАО «Силовые машины».

Напомним, ответственность за поставки турбин концерн возложил на «Технопромэкспорт», который является акционером компании «Интеравтоматика», в которой Siemens принадлежит 46 процентов акций. «Технопромэкспорт» утверждает, что турбины российского производства и были приобретены на вторичном рынке.

Накануне генеральный директор «Силовых машин» Роман Филиппов лишился своего поста после уголовного дела о разглашении государственной тайны.